Neville pronostica: “Mi dispiace per l’Arsenal, ma il City vincerà la Premier League”

Il pronostico dell'ex difensore dello United.

Redazione ITASportPress

Nonostante l'attuale primo posto in Premier League e il buon vantaggio sulla seconda in classifica, l'Arsenal, almeno secondo Gary Neville, non vincerà il campionato.

Attualmente i Gunners sono in testa con 47 punti contro i 39 del Manchester City. Un vantaggio che, secondo l'ex leggenda del Manchester United, non basterà per aggiudicarsi il titolo.

Parlando al suo podcast per Sky Sports, l'ex calciatore inglese ha detto: "Ovviamente preferirei che fosse l'Arsenal a vincere la Premier League (se non lo dovesse vincere lo United ndr) piuttosto che il Manchester City. Mi farebbe piacere, chiaramente, che fosse lo United a trionfare ma non credo accadrà in questa stagione".

Ma allora chi vincerò? Per Neville nessun dubbio: "La realtà è che credo che ad un certo punto il Manchester City non darà scampo a nessuno e colpirà, inizierà a correre. Sistemeranno piccole cose e poi dovranno affrontare l'Arsenal. I Gunners prima o poi avranno un momento negativo, non possono continuare su questi standard sempre. Se pareggiano o perdono 1,2 o tre partite, il vantaggio non ci sarà più. So che i tifosi dell'Arsenal ce l'avranno con me e mi dispiace perché sarebbe bello vedere i Gunners vincere. Credo che il Manchester City finirà primo e il Manchester United secondo davanti all'Arsenal".