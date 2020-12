Neville rimanda Henderson: “Non so se sarà il prossimo portiere dello United”

A volte l’abbondanza può essere un vantaggio. Il Manchester United, per esempio, può vantare due estremi difensori di altissimo livello come David De Gea e Dean Henderson. Il primo è stato il titolare inamovibile dal 2011 a oggi, ma l’arrivo dell’inglese cresciuto nel vivaio dei Red Devils ha messo in discussione la sua supremazia interna. Tuttavia le prime uscite stagionali sembrano aver dimostrato che lo spagnolo è ancora il numero uno.

STIMA

Il rendimento di De Gea ha convinto anche Gary Neville. L’ex United ha espresso il suo parere sullo spagnolo a Viaplay Fotball: “Penso che De Gea sia il numero uno perché Henderson ha ancora molto da fare. Non mi lascio trasportare da un giovane e talentuoso portiere del Manchester United. Negli ultimi 25 anni in cui ci sono stati portieri giovani e talentuosi che hanno minacciato di ribaltare le gerarchie, ma certi stadi hanno un impatto non semplice da gestire. Solo Edwin van der Sar e Peter Schmeichel ce l’hanno fatta ai miei tempi, mentre David de Gea solo adesso. Penso che De Gea probabilmente sia stato migliore in questa stagione. Ero nervoso nei suoi confronti verso la fine della scorsa stagione e penso che anche Ole lo avrebbe guardato pensando: ‘Non sei lontano dall’essere escluso’. Credo che ora si fidi di lui e sarebbe la cosa giusta da fare. Se hai intenzione di portare fuori uno come lui, devi assicurarti di essere assolutamente certo perché una volta che lo porti fuori dalla squadra, stai davvero spostando la sua fiducia e potrebbe anche lasciare il club. Per me, penso che sia eccitante che Henderson stia arrivando, ma mi riservo il giudizio sul fatto che possa diventare qualcuno che possa andare nella porta del Manchester United nei prossimi 10 anni”.