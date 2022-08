Neville: “Ronaldo fastidioso, suo comportamento nuoce a squadra e tecnico”

L'ex capitano del Manchester United Gary Neville è molto risentito dal comportamento dell'attaccante Cristiano Ronaldo. L'ultimo episodio ha fatto discutere quando ha lasciato il campo di gioco all'intervallo dopo essere stato sostituito. Neville ha osservato che le crescenti voci sulla possibile partenza del portoghese e i disaccordi con il tecnico Eric ten Hag interferiscono con il lavoro del nuovo allenatore del Manchester. "Se Ronaldo sarà cercato da un club che disputerà la Champions, se ne andrà. Ma al momento non sta succedendo niente del genere. È un po' fastidioso questo comportamento. È una brutta storia per lui e per il club. Vogliamo che Cristiano rimanga, ma non vogliamo che questa telenovela si trascini per altre tre settimane" ha concluso Neville.