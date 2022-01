Neville: “Salah non è rispettato abbastanza. È il migliore della Premier”

L'ex stella del calcio inglese non ha dubbi: "Merita un premio"

Gary Neville difende Mohamed Salah e ne esalta le qualità. L'egiziano, ormai da anni, guida il Liverpool ai migliori risultati possibili e lo fa a suon di gol e prestazioni sempre migliori. Eppure, secondo l'ex difensore, il mondo del pallone non ha abbastanza "rispetto" per quello che l'ex Roma fa in campo. Lo ha detto senza giri di parole la leggenda del Manchester United intervenuta su Sky Sports nel Friday Night.

IL MIGLIORE - "Penso che ci sia una mancanza di rispetto generale da parte di tutto il mondo dello sport nei confronti di Salah", ha detto Neville. "Semplicemente non è abbastanza rispettato per quanto riguarda le vicende relative all'assegnazione dei premi importanti. Lo trovo incredibile. All'inizio ci poteva stare qualche dubbio, ma Salah è ormai 3-4 anni a questi livelli e aumenta sempre le sue prestazioni. Ha guidato il Liverpool al titolo e alla Champions. Non ci credo che non meriti un premio. Salah è il migliore della Premier League".