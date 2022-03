Neville si sbilancia: “Ora il Liverpool è la favorita per vincere la Premier League”

Il parere dell'ex calciatore sulla corsa al campionato inglese

Non spreca l'occasione di rifarsi sotto e mettere ulteriore pressione al Manchester City in classifica. Il Liverpool c'è e fa sentire il fiato sul collo ai rivali, ora a -1. La vittoria dei Reds contro l'Arsenal ieri ha dato un chiaro segnale che la corsa alla vittoria della Premier League è più aperta che mai. Anzi, per Gary Neville , storico ex calciatore, la formazione di Klopp è adesso favorita.

Parlando a Sky Sports, Neville ha commentato l'importanza del successo del Liverpool contro i Gunners nella giornata del pari per 0-0 del City contro il Crystal Palace: "La partita contro l'Arsenal è una partita classica di quelle grazie alle quali puoi conquistare il titolo", ha detto Neville. "In questa vittoria c'è tutto ciò che caratterizza la squadra vincente. Il Liverpool potrebbe non prendere il titolo perché sta gareggiando con l'assurdamente buono Manchester City, ma ci sono tutte le caratteristiche distintive del successo fondamentale. Il Liverpool è in buona forma e arriva alle restanti nove partite con molta sicurezza. Certo, i Reds giocano in tutte le competizioni, ha vinto la Coppa di Lega (Carabao Cup ndr), possiede cinque attaccanti che possono farle vincere qualsiasi partita, hanno ottimi difensori e portiere e non dimentichiamo un centrocampo esperto. Questo dice molto sul fatto che il Liverpool sia stato il favorito per il titolo per la prima volta in questa stagione. Guardiola è un allenatore geniale, ma non mi sorprenderebbe se questo Liverpool vincesse il titolo".