Neville sogna in grande: “Liverpool a disagio con il Manchester United in vetta. Con Cavani, Pogba e Bruno Fernandes perché non credere nel titolo…”

“Se qualcuno me lo avesse chiesto prima dell’inizio della stagione avrei detto di no, ma ora…”. Ha cambiato decisamente idea l’ex capitano del Manchester United Gary Neville a proposito dell’annata dei Red Devils in Premier League. In vista della partita del 19° turno di campionato che vedrà la sua ex squadra sfidare il Liverpool, la leggenda ha commentato ai microfoni di Manchester Evening News il momento degli uomini allenati da Solskjaer.

Neville: “Liverpool a disagio con lo United in vetta”

“Questa è una stagione molto strana. Se all’inizio della stagione mi avessero chiesto delle possibilità del Manchester United per il campionato… beh, avrei detto che non ce ne erano. Era una squadra decisamente instabile”, ha detto Neville. “Ma oggi mi chiedo perché i tifosi del Manchester United non dovrebbero credere nel successo? Perché i giocatori stessi non dovrebbero crederci? Basta guardare all’attacco della squadra: Cavani, Rashford, Martial, Greenwood. E che meraviglia sono i quattro centrocampisti dove soprattutto Bruno Fernandes e Paul Pogba fanno la differenza”.

“Non credo che ci siano squadre migliori del Manchester United in questo momento. Forse solo il Manchester City. Poche persone ne parlano, ma i Red Devils stanno guadagnando slancio e rappresenteranno una minaccia per i rivali. Penso che il Manchester United sia ancora un po’ più in basso di livello rispetto a Liverpool e City, ma è tempo di divertirsi. Il Liverpool si sentirà a disagio nei prossimi giorni: non si aspettava che il Manchester United fosse presente in questa fase della stagione, non certo lì dove è. Credo che i giocatori dello United debbano credere di poter avere una stagione davvero vincente anche senza tifosi sugli spalti. Tutto è molto strano, la situazione cambia settimanalmente e non è chiaro cosa succederà dopo. C’è un elemento di imprevedibilità in questa stagione e il Manchester United può trarne vantaggio”.