Neville, stoccata allo United: “Calendario Liverpool più facile perché deve affrontare i Red Devils”

Il duro commento dell'ex calciatore

La corsa al titolo di Premier League si fa ancora più interessante dopo il nulla di fatto di Manchester City-Liverpool, big match che si è concluso in parità. Ora, le due potenze inglesi dovranno stare attente alle sfide che restano da qui alla fine del campionato. Il calendario potrebbe fare la differenza e, in tale ottica, Gary Neville ha detto la sua su chi potrebbe avere il cammino più facile. L'ex bandiera del Manchester United ha colto l'occasione per lanciare una vera e propria stoccata alla sua ex squadra che dovrà affrontare i Reds nel prossimo turno.