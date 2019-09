Neville sul Manchester United: “Date tempo a Solskjaer di eliminare la spazzatura nello spogliatoio…”

Si era già espresso in questi termini una decina di giorni fa, adesso ribadisce. Parliamo di Gary Neville, leggenda del Manchester United ed ora opinionista di Sky Sports Uk, che ha detto questo sulla situazione del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer: “Dategli tempo, ancora tre o quattro finestre di calciomercato, per eliminare tutta la spazzatura presente nello spogliatoio dello United. Gli servirebbe gennaio, la prossima estate e la stagione successiva, poi vedrete come migliorerà la squadra. Anche Klopp al Liverpool per molto tempo non ha vinto nulla, i primi miglioramenti si sono visti dopo un anno intero. Ci vuole tempo per tornare a vincere, deve estirpare le erbacce presenti, che sono lì da prima che ci fosse lui in panchina”.