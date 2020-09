Neville vota Liverpool e cambia pronostico: “Chi vince la Premier League? Avrei scommesso sul City ma…”

Gary Neville vota Liverpool e… cambia il suo pronostico. L’ex calciatore del Manchester United ha rivelato quale squadra considera la favorita per il titolo della Premier League inglese e a sorpresa non è quella che aveva inizialmente pensato.

Neville: “Avrei detto Manchester City ma…”

Parlando a Sky Sports, Neville ha raccontato di essere tornato sui propri passi e aver cambiato idea sulla sua favorita per la vittoria della Premier League: “Quando ci è stato chiesto di fare un pronostico prima dell’inizio della stagione, ho scommesso sul Manchester City”, ha detto l’ex difensore. “Sinceramente avevo pensato che sarebbero stati più attivi nel mercato dei trasferimenti. Ma adesso ho cambiato idea. E questo non a causa della loro sconfitta contro il Leicester e dei cinque gol presi. Ma perché ho guardato il Liverpool. Ho visto le sue partite e quando sei in difficoltà, non nella tua forma ottimale, non giochi bene ma comunque vinci in ogni modo. Ecco, allora è perché sei davvero la più forte. Se esci da partite come quella contro il Leeds da vincitore sei davvero la più forte”.

