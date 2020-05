Newcastle, chi si rivede: Benitez pronto a tornare

Dalla Cina con furore. Sembra essere questo il piano di Rafa Benitez per il prossimo anno calcistico. Il tecnico Spagnolo del Dalian Yifang potrebbe fare ritorno in Europa e persino in quel club che solamente nel 2019 aveva lasciato: il Newcastle.

Secondo quanto si apprende dal Daily Telegraph, il mister ex anche di Liverpool, Inter e Napoli avrebbe piacere a fare ritorno in Premier League nel suo ex club che aveva lasciato dopo le promesse non mantenute dalla proprietà in ottica mercato. Dai rumors, la società inglese sta per passare dalla mani di Mike Ashley ad una proprietà araba che ha intenzione di investire in grande puntando a grossi obiettivi. Si parla di Gareth Bale ma anche di altri nomi illustri del calcio europeo. Benitez, inoltre, avrebbe già deciso quelli che saranno i suoi primi due acquisti: il difensore del Manchester City Stones e il centrocampista del Chelsea Barkley. Una volta avvenuto il passaggio di proprietà, il mister spagnolo potrebbe dire ufficialmente sì alla sua esperienza bis al Newcastle.