Newcastle, continua il toto-allenatore: in pole un ex Psg

Il Newcastle pensa a un ex tecnico del Paris Saint-Germain per la propria panchina

In campionato, il Newcastle non se la sta passando certamente bene. La squadra è in piena lotta per non retrocedere e rischia di far partire in salita il progetto della cordata dell'Arabia Saudita, da poco proprietaria della società. Inoltre bisogna stabilire chi sarà il nuovo tecnico del team. Fino a qualche settimana fa, sembrava tutto fatto per l'arrivo di Paulo Fonseca. Negli ultimi tempi, però, l'ex tecnico della Roma sembra riscuotere meno appeal. Al suo posto potrebbe arrivare dunque un ex Paris Sain-Germain. Infatti, secondo quanto riportato da Sport1, sarebbe Unai Emery il principale favorito al momento. Il tecnico spagnolo del Villarreal piace anche per la sua esperienza internazionale fatta di quattro successi in Europa League, tre con il Siviglia e uno proprio con il "Sottomarino giallo". Insomma un profilo perfetto per una società emergente e ambiziosa.