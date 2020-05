Newcastle, futuro da big? L’ex Given non ha dubbi: “Può fare come il City”

L’imminente rilevamento del Newcastle da parte di un fondo proveniente dall’Arabia Saudita aprono scenari nuovi in Premier League. Gli appassionati si chiedono se i bianconeri diventeranno una futura contendente al titolo o se non cambieranno di molto i loro traguardi. L’ex portiere dei Magpies Shay Given ha espresso il suo parere al Sun: “Spero davvero che venga fatto. Spero che questo possa essere il momento in cui Mike Ashley lasci il passo. Sarebbe bello per la Premier League se questi ragazzi arrivassero con il loro sostegno finanziario per riportare Newcastle al loro posto, sfidando di nuovo le squadre in testa alla classifica. Non succederà dall’oggi al domani, ci vorranno alcuni anni. Ma con i mattoncini giusti, gli acquisti azzeccati e le persone giuste al comando, ci saranno sicuramente dei club che si guarderanno alle spalle. Ora è probabilmente più difficile rispetto a quando si è ingrandito il City per via del fair play finanziario. Ma Newcastle ha una squadra decente così com’è. Se aggiungono quattro, cinque, sei giocatori davvero bravi a quello che già hanno, potrebbero essere tra i primi sei o sette. Quindi se aggiungono altri sei o sette giocatori, alla fine possono alzare di molto il livello”.