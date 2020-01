Newcastle, gol all’ultimo secondo di Hayden ma la bandierina finisce… nelle parti intime di un tifoso

Gol all’ultimo secondo per il Newcastle che si aggiudica il match di Premier League contro il Chelsea. Una rete, quella di Isaac Hayden che ha strappato un urlo di gioia a tutto il pubblico di casa. Ecco, forse non proprio a tutti.

Come spiega il Sun, infatti, al momento dei festeggiamenti, il calciatore si è diretto verso la bandierina del calcio d’angolo scaraventandola via con un colpo violento. Questa è finita nelle parti intime di un sostenitore del Newcastle che, mentre il resto del pubblico esultava, è stato costretto dal dolore a rimanere seduto. Un episodio bizzarro che, però, sembra essersi concluso solamente con tanto dolore per il fan che avrà finito la serata felice ma… un po’ sofferente.