Newcastle, il presidente: “Benitez? Pensa solo ai soldi…”

Il Newcastle e Rafa Benitez non si sono lasciati esattamente nel modo migliore. Nonostante le belle parole del tecnico spagnolo all’indirizzo della società e dei suoi tifosi al momento dell’addio – il tecnico ha firmato per il Dalian Yifang -, c’è chi non l’ha presa bene e, di fatto, smentisce tutto ciò che di buono l’ex mister ha detto riguardo al suo rapporto con il club.

Mike Ashley, proprietario del Newcastle, intervistato dal Daily Mail non le ha mandate a dire a Benitez: “Pensa solo ai soldi”. Questo in sintesi il pensiero del numero uno del club inglese.

RICHIESTE – “Se ascolti solo le sue parole al momento dell’addio pensi che per Benitez ci fosse prima la squadra, poi lui ed infine i soldi. Invece non è cosi. Io penso che ci fossero prima i soldi per lui poi il club. Con Benitez era sempre la stessa cosa. Ogni volta che ci vedevamo c’era sempre una richiesta. Aveva chiesto un aumento e credo l’abbia fatto perché sapeva che non avremmo potuto farlo. Per il suo lavoro con noi non posso dire nulla, ma tutto il resto… Se ci avesse lasciato per andare al Real Madrid o in un altro top club, allora, lo avrei anche capito. Ma così no. Si trattava solo di soldi. Doveva dirlo dall’inizio…”.