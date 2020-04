Newcastle in vendita agli arabi? Amnesty International non ci sta: “La Premier League pensi ai diritti umani in Arabia Saudita”

Amnesty International scende in campo contro la cessione del Newcastle. La direttrice UK dell’organizzazione internazionale Kate Allen è voluta intervenire in prima persona con una lettera indirizzata ai massimi vertici della Premier League per provare ad evitare che la società passi per circa 300 milioni di sterline nelle mani di un consorzio di acquirenti con a capo il Fondo di investimenti pubblici dell’Arabia Saudita.

Come riporta anche la BBC, la richiesta di Amnesty International è diretta a Richard Masters, ad della Premier, e propone di considerare la situazione dei diritti umani in Arabia prima di avallare la cessione dei Magpies. “La Premier League rischia di diventare lo zimbello di coloro che vogliono usare il glamour e il prestigio del calcio inglese per coprire azioni profondamente immorali, in violazione del diritto internazionale e in contrasto con i valori della Premier League e della comunità calcistica globale. Ora c’è il pericolo che la pandemia non faccia prendere una decisione etica. Tutte le aziende devono salvaguardarsi da chi viola i diritti umani e così deve essere anche nel calcio inglese”, questa in sintesi l’affermazione dura di Kate Allen che sconsiglia al Newcastle di cedere alle avances e chiede ai vertici del massimo campionato inglese di intervenire a tal proposito.