Newcastle, Lazaro si presenta: “Orgoglioso di essere in un club così iconico…”

Messaggio social di Valentino Lazaro ai suoi nuovi tifosi. L’austriaco si è appena trasferito al Newcastle dopo la parentesi non eccellente all’Inter. L’esterno ha voluto condividere attraverso la propria pagina Instagram il suo arrivo nella nuova squadra di Premier League.

Poche parole ma di gioia e di orgoglio per la nuova avventura: “Orgoglioso di unirmi al Newcastle e giocare la Premier League in un club così iconico. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare la squadra”, ha scritto Lazaro che spera, ora, di giocare con continuità e tornare ad essere protagonista.