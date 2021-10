Newcastle, nuova proprietà. Shearer sogna: “Ora si può sperare”

Il cambio di proprietà stuzzica Alan Shearer: l'ex attaccante inglese spiega le sue impressioni

Il Newcastle cambia volto. Il club bianconero passa nelle mani di un consorzio formato dal fondo saudita PIF, assieme a PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Un cambiamento che potrebbe mutare notevolmente il volto degli equilibri calcistici, se gli investimenti dovessero essere quelli immaginati. Nel frattempo, tra i tifosi cresce e non poco l'ottimismo. Tra questi c'è anche l'ex bomber e leggenda Alan Shearer. Nato proprio a Newcastle upon Tyne, ha realizza 206 reti con la maglia bianconera. Via Twitter, l'ex calciatore ha raccontato le sue impressioni: "Yesssssssss. Possiamo avere il coraggio di sperare".