Newcastle, Pochettino scavalca Allegri: vicino l’accordo con il club inglese

Si allontana l’ipotesi Newcastle per Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Milan e Juventus, infatti, sembra non essere più il principale indiziato a sedere sulla panchina dei Magpies. Secondo quanto riportato dal Sun, il livornese sarebbe stato scavalcato da diversi profili, compresi quelli di Rafa Benitez e Zinedine Zidane. In pole position, però, ci sarebbe Mauricio Pochettino. L’argentino è reduce dall’esonero rimediato al Tottenham dopo la clamorosa finale di Champions dell’anno prima. Le fonti inglesi lo danno per favoritissimo nel ruolo di allenatore dei bianconeri. Si attende il cambio di società del Newcastle per formalizzare il tutto, quando il fondo saudita rileverà le quote di Mike Ashley.