Newcastle, prima mossa della nuova proprietà: ufficiale l’addio a Steve Bruce

Il tecnico ha detto addio al club

Redazione ITASportPress

Steve Bruce non è più l'allenatore del Newcastle. Lo ha reso noto il club con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui profili social. Da quanto si legge, non si tratta di esonero ma di risoluzione consensuale. Per la partita contro il Crystal Palace, in programma sabato pomeriggio, andrà in panchina il suo vice Graeme Jones.

L'annuncio del Newcastle

"Il Newcastle United può confermare che Steve Bruce ha lasciato la sua posizione di capo allenatore di comune accordo", le parole della proprietà nel comunicato. "Sono grato a tutti coloro che sono collegati al Newcastle United per l’opportunità di gestire questa squadra di calcio unica. Vorrei ringraziare la mia squadra di allenatori, i giocatori e lo staff di supporto in particolare per tutto il loro duro lavoro. Ci sono stati alti e bassi, ma hanno dato tutto anche nei momenti difficili e dovrebbero essere orgogliosi dei loro sforzi. Questo è un club con un supporto incredibile e spero che i nuovi proprietari possano portarlo avanti dove tutti noi vogliamo che sia. Auguro a tutti buona fortuna per il resto di questa stagione e oltre", sono invece le parole di Steve Bruce.

La nota della società prosegue poi su chi sarà alla guida della squadra: "Graeme Jones guiderà la squadra ad interim, a partire dalla trasferta di sabato a Crystal Palace, e sarà supportato dallo staff di allenatori di Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson e Simon Smith. Il processo di reclutamento di un nuovo capo allenatore è in corso e la nomina sarà annunciata a tempo debito. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento".