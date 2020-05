Newcastle scatenato, nel mirino Higuain, Coutinho e un ex Napoli

Con il cambio della proprietà il Newcastle sogna in grande. Con l’arrivo del Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita la società vorrebbe creare una squadra piena di campioni. Già nei mesi scorsi si parlava di obiettivi importanti per quanto riguarda il mercato. Non solo giocatori però, la nuova proprietà ha già pensato anche ai nomi per la panchina e tra questi sembrerebbe esserci anche Massimiliano Allegri.

Higua, Coutinho e il Matador

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph la nuova società avrebbe messo nel mirino lo scontento di casa Juventus e cioè Gonzalo Higuain. L’argentino durante lo stop forzato ha fatto parlare di sé e il suo futuro in maglia bianconera sembrava compromesso. Sullo sfondo sembrava esserci un ritorno al River, ma ora il club inglese vorrebbe dargli una chances. Insieme a lui ci sarebbe anche il Matador Cavani che sembra essere sempre più lontano da Parigi. Sull’uruguaiano c’è l’interesse anche dell’Inter che vorrebbe rimpiazzare Lautaro Martinez, in caso di cessione al Barcellona. Il Newcastle però punta anche Phillippe Coutinho, sempre più in bilico tra Bayern e Barcellona. I blaugrana sperano nel riscatto anche se i bavaresi vorrebbero uno sconto sul cartellino. Tra i due litiganti potrebbe approfittarne appunto il club inglese, ma tutto è ancora un’ipotesi.

Panchina Newcastle

Per quanto riguarda la panchina il ventaglio di nomi è ampio. Sempre il Telegraph ha scritto di un ritorno in panchina di Rafa Benitez, anche se anche i nomi di Pochettino e Max Allegri sono caldi.