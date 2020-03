Newcastle verso la cessione: dall’Arabia Saudita 380 milioni

In Premier League sembra essere arrivato il tempo di alcuni cambiamenti. Ad esempio il Newcastle si prepara ad accogliere una nuova proprietà. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita, con a capo il principe Mohamed Bin Salman, è pronto a sborsare 380 milioni di euro per acquisire l’80% della società inglese. Il restante 20% verrebbe spartito da aziende e imprenditori locali. Già trovato l’accordo con l’attuale proprietario dei Magpies, Mike Ashley. La FA sarebbe al corrente della trattativa. Si attende solamente la fumata bianca per il passaggio definitivo. Il Newcastle sogna di tornare in alto, ripetendo i fasti degli Anni ’90.