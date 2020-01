Niente Roma per Shaquiri, Klopp lo blocca al Liverpool

L’anno scorso è stato ricco di soddisfazione, ma le sole 10 gare giocate per un totale di 256 minuto lo stanno convincendo a cambiare aria. Xherdran Shaqiri, attaccante del Liverpool, vuole lasciare i Reds per cercare di giocare di più altrove, chiuso ancora di più dall’arrivo in squadra dell’attaccante Takumi Minamino. Ma a negare qualsiasi possibilità di una sua partenza è Jürgen Klopp.

NO ALLA ROMA – Una decisione forte tanto che il club inglese ha rifiutato l’offerta della Roma, in cerca di un esterno per rimpiazzare Nicolò Zaniolo. Il club giallorosso, dice El Mundo Deportivo, ha così poi deciso di ripiegare su Politano per rimpiazzare il giovane giallorosso, infortunatosi domenica al legamento crociato contro la Juventus.