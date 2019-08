Non solo Cech e Lampard: il Chelsea riprende anche Makelelé

E’ un’estate all’insegna dei grandi ritorni quella del Chelsea. Il club londinese, infatti, sta ricostruendo la squadra della prossima stagione e per riuscire in questo difficile compito si è affidato a colonne storiche. Petr Cech in dirigenza e Frank Lampard in panchina: la vecchia guardia è tornata per riportare i Blues in alto anche in Premier ed in Champions League. Oltre all’ex portiere e al simbolo del centrocampo, c’è un altro illustre ritorno. Si tratta di Claude Makelele. Il mediano francese è stato una pedina imprescindibile per i londinesi dal 2003 al 2008, contribuendo alle vittorie del primo ciclo di José Mourinho. Questa la dichiarazione rilasciata dal Chelsea: “Sarà mentore tecnico per i nostri giovani giocatori. Lavorerà a stretto contatto con i singoli giocatori dell’Academy, monitorando le prestazioni tecniche sia in allenamento che nelle varie partite. Il 46enne francese lavorerà anche con i giocatori del Chelsea in prestito, visitandoli nei loro club e fornendo regolarmente feedback sulle loro partite”. Entusiasta Makelele: “Sono molto felice di tornare a casa. Questo club mi ha dato

molto, ora voglio restituire qualche cosa e aiutare i giovani giocatori del Chelsea a sognare una carriera importante nel calcio. Voglio sfruttare tutta la mia esperienza per aiutarli a diventare professionisti sotto ogni profilo: non vedo l’ora di iniziare”.