Nottingham Forest in difficoltà: contro la crisi in arrivo il nipote di Alberto II

Diciannovesimo posto in classifica. Basta questa indicazione per fornire un’idea del momento a dir poco difficile del Nottingham Forest. Il club, vincitore di due Coppe dei Campioni nel 1979 e nel 1980, non sembra riuscire a raddrizzare una stagione partita nella maniera peggiore. Dunque serve un aiuto importante per invertire la tendenza.

NOBILE

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Nottingham avrebbe messo sotto contratto per due anni Louis Ducruet. Se il nome dice poco agli appassionati, il curriculum è di tutto rispetto. Il monegasco è stato uno dei dirigenti protagonisti dell’ascesa del Monaco negli ultimi anni, culminata con l’incredibile vittoria nella Liga e nella semifinale di Champions nel 2017. E poi c’è un altro aspetto sorprendente: Ducruet è il quindicesimo in linea di successione al trono del Principato di Monaco, essendo il nipote del sovrano Alberto II.