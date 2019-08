Novità in Inghilterra: Guardiola ammonito durante la Supercoppa contro il Liverpool

Siamo alla Supercoppa d’Inghilterra e già conosciamo le novità in terra britannica per migliorare ed evolvere il gioco del calcio. Una di queste si è proprio verificata in occasione della partita fra Manchester City e Liverpool di questo pomeriggio, valida per il Community Shield: l’allenatore dei Citizen Pep Guardiola, infatti, è stato ammonito dall’arbitro Atkinson in seguito ad un duro contrasto fra Joe Gomez e il suo giocatore David Silva. Nelle passate stagioni il tecnico spagnolo sarebbe stato espulso, come da prassi, invece da questa stagione è subentrato il giallo anche per gli allenatori, che così possono rimanere a bordo campo nonostante le veementi proteste. Per la cronaca, la partita è terminata con il successo del City ai calci di rigore: decisivo in negativo, per i Reds campioni d’Europa, l’errore dal dischetto di Wijnaldum.