Novità Premier League: per la prima volta match sarà diretto da arbitro straniero

Il fischietto Jarred Gillett sarà il primo arbitro straniero del campionato inglese

Come scrivono Sky Sports e la BBC, e come confermato dalla stessa Premier League, il fischietto 34enne è stato autorizzato per scendere in campo come primo ufficiale nella gara del weekend. In precedenza era già stato arbitro VAR nel massimo campionato inglese ma mai era sceso in campo a dirigere una gara. Nella sua carriera, l'australiano aveva arbitrato per nove anni in A-League nel suo paese d'origine e successivamente, nel 2019-20 era diventato ufficiale di gara della EFL.