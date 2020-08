Nuova avventura per Joe Hart: c’è il Tottenham di Mourinho

Aveva chiesto fiducia e, forse, sembra averla trovata. Joe Hart riparte dal Tottenham e dalla Premier League dopo essersi svincolato dal Burnley. Chi meglio di José Mourinho può riportare quel fuoco dentro che, l’estremo difensore anche di Manchester City e Torino, ha sempre detto di non aver mai perso. Nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l’ufficialità della nuova avventura.

Hart riparte dal Tottenham

Secondo quanto si apprende dal Times, l’ex portiere di Burnley Joe Hart si unirà al Tottenham a parametro zero. Il 33enne ha lasciato il club inglese alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno e aspettava una chiamata da qualche quadra di livello. Evidentemente questa è arrivata e il portiere avrebbe anche effettuato le visite mediche in mattinata. Se non dovessero esserci intoppi, Hart andrà a comporre il terzetto di portieri a disposizione di José Mourinho con Paulo Gazzaniga e Hugo Lloris.



