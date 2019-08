Nuova occasione per Drinkwater, sei mesi di prestito al Burnley: “Al Chelsea periodo complicato. Qui come a casa…”

Danny Drinkwater è un nuovo giocatore del Burnley. Dopo due anni di assoluto anonimato con la maglia del Chelsea, il ventinovenne centrocampista arriva in prestito semestrale alla formazione di Sean Dyche.

Una carriera che sembrava aver preso le vie più rosee dopo il titolo del 2016 con il Leicester di Claudio Ranieri, ma poi, col passaggio al Chelsea, due anni di tanta tribuna e panchina con sole 23 presenze complessive tra tutte le competizioni.

Adesso la nuova occasione con il classe 1990 che ha firmato per il Burnley e spera di tornare a certi livelli: “Non vedo l’ora: sono felice, da quel che ho visto finora qui con i Clarets è come essere a casa. E questo mi aiuterà a fare grandi cose con questa maglia”, ha detto Drinkwater che sull’esperienza al Chelsea aggiunge: “Con la maglia del Chelsea non è stato bello. Per me è stato un periodo complicato. Sfortunatamente non ho avuto modo di giocare molto ma spero di farlo adesso. Sono stato fortunato a ritrovare un manager con cui ho già lavorato in passato e spero di tornare in forma per giocare con questa maglia”.