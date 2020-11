Nuovo k.o. per l’Everton: lo United vince 3-1. E sui social è #AncelottiOut

L’Everton schiacciasassi non c’è più. I Toffees avevano dominato i primi quattro turni di Premier League, conquistando altrettante vittorie e minacciando tutte le dirette concorrenti di puntare apertamente alla vittoria finale. Tuttavia, subito dopo la pausa per le nazionali, si sono presentate le prime difficoltà con un pari e tre sconfitte consecutive che hanno allontanato la squadra di Liverpool dalla vetta della classifica. Oggi è arrivato il terzo k.o. consecutivo firmato dal Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer che aveva faticato finora in Premier League. Dopo la rete iniziale di Bernard, i Red Devils hanno fatto partire la rimonta con una doppietta di Bruno Fernandes e il gol finale di Cavani in pieno recupero.

ANCELOTTI

I tifosi sono già in subbuglio, profondamente delusi per l’improvviso calo accusato. E il bersaglio principale delle critiche è Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano non sembra convincere gli appassionati, al punto che sui social sono in molti a chiedere il suo esonero con l’hashtag #AncelottiOut.