Nuovo primato per Guardiola. E Pep fa meglio di Mourinho

Il momento del Manchester City non è dei migliori. I Citizens sono già fuori dalla lotta per la vittoria della Premier League, incapaci di reggere il passo indemoniato del Liverpool. Tuttavia, il tecnico Pep Guardiola ha qualcosa da festeggiare. Infatti, la sfida contro lo Sheffield United gli ha regalato la vittoria numero 100 in Premier League. Il dato impressionante è legato alle presenze effettive: il centesimo successo arriva alla centotrentaquattresima panchina. E il catalano fa meglio di José Mourinho che tagliò questo traguardo dopo 142 gare.