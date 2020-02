O’Hara rivela: “Che shock quando Robbie Keane tirò un pugno a Davids!”

Bisticci e litigi tra compagni di squadra non sono una sorpresa nel mondo dello sport. L’ultimo esempio è stato svelato da Jamie O’Hara. Il centrocampista inglese del Billericay Town è un prodotto dei vivai di Arsenal e Tottenham. Proprio nel corso della sua formazione con gli Spurs, nel 2005, è stato testimone di un incredibile fatto che ha visto protagonisti Robbie Keane ed Edgar Davids. Queste le sue parole ai microfoni di TalkSport: “Eravamo in allenamento. Edgar Davids era arrivato dall’Inter e pensava di essere il punto di forza della squadra. Pensava di essere il simbolo, l’uomo principale e tutto il resto, ma tutti si resero conto che Robbie Keane era il ragazzo principale del Tottenham in quel momento. Ricordo che Edgar e Robbie ebbero una discussione e penso che Davids abbia cercato di fare un passaggio al compagno, dicendogli qualcosa. Non appena lo ha sentito, Keane si è scatenato. Bang! E’ bastato un pugno e Davids è finito a terra. Si è rialzato e il giorno dopo lo ha salutato con rispetto: ‘Buongiorno Robbie'”.