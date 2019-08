Operazione Maguire, tifosi del Manchester United sconcertati: “Pronto, 911? Segnalo una rapina”

È divenuto ufficiale oggi il colpo per il pacchetto arretrato da parte del Manchester United, che si è assicurato le prestazioni del gigante Harry Maguire dal Leicester City per la cifra record di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro), diventando il difensore più costoso della storia del calcio (con un contratto importante di sei anni sul groppone con opzione per il settimo). Per questo, buona parte dei tifosi dei Red Devils sui social si sono scatenati, dichiarandosi scioccati dalla spesa folle messa in atto dal club.

“Non riesco a credere che Maguire sia costato più di Van Dijk”

“Salve, 911, vorrei segnalare una rapina”

“Sto cercando di non ridere”

Sono alcuni dei commenti in negativo che abbiamo trovato su Twitter, ma da sottolineare anche quelli che credono nel colpo dello United: “Benvenuto Harry, spero però che non sia l’ultimo acquisto. Serve intervenire a centrocampo e Lukaku può essere una pedina di scambio”.