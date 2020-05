Origi ammette: “Stop Premier League e nessun titolo al Liverpool? Sarebbe doloroso ma…”

Tante incertezze sul futuro della Premier League. Ancora nessuna novità in merito alla possibile ripresa e l’eventualità di uno stop del campionato potrebbe non essere poi così remota. Il rischio è quello di annullare l’intera stagione, fatto che porterebbe il Liverpool a perdere un titolo che manca da 30 anni e che, proprio quest’annata, sarebbe stato più che meritato.

A parlare di questa ipotesi è stato Divock Origi, attaccante Reds, che non ha fatto giri di parole come riportato dal Mirror e dal Daily Mail: “La ripresa? Non ci sono informazioni chiari qui in Inghilterra. Non siamo stati richiamati dal club e manco ci alleniamo individualmente”, ha detto il classe 1995. “Stop alla Premier League e nessun titolo? Sarebbe davvero doloroso per noi. Ma ci sono cose nella vita che non si possono controllare. La sicurezza delle persone, in questo momento, è più importante”, ha concluso Origi.