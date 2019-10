Owen, che attacco a Solskjaer: “Stavo quasi per cadere dalla sedia ascoltando le sue parole…”

Avvio di stagione disastroso per il Manchester United. I Red Devils, nell’ultimo impegno di campionato, sono incappati in una nuova sconfitta sul campo del Newcastle. Del momento della squadra di Solskjaer ha parlato l’ex attaccante Michael Owen, che non ha mancato di pungere il tecnico norvegese. Queste le sue dichiarazioni riportate da AS.

SOLSKJAER – “Credo che semplicemente i giocatori dello United non siano abbastanza bravi: in futuro dovrebbero rimanere solamente in tre o quattro se il club vuole tornare ai fasti di un tempo. Dopo aver ascoltato Solskjaer sono quasi caduto dalla sedia: sembrava non capire cosa stesse succedendo. Klopp e Guardiola stanno sviluppando costantemente i loro giocatori, mentre lo stato dello United peggiora sempre di più…”.