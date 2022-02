Owen rassicura: “Luis Diaz è un giocatore da Liverpool”

Michael Owen, ex calciatore dei Reds, ha commentato l'arrivo di Luis Diaz al Liverpool e l'addio di Aubameyang dall'Arsenal

L'ex giocatore del Liverpool, Michael Owen ha parlato a BT Sports degli acquisti più importanti del mercato di gennaio in Premier League: "Dopo l'addio di Aubameyang, penso che Arteta si sia guadagnato il rispetto della gente per quello che sta facendo all'Arsenal ma non capisco le decisioni che la società ha preso in questi anni con alcuni dei suoi giocatori importanti. Lo avevano già fatto con Ozil, pagato un sacco di soldi e poi messo fuori rosa per mesi. Ora la stessa cosa è successa con Aubameyang, lo hanno pagato tanto e lo hanno lasciato andare senza guadagnarci nulla". Sull'arrivo invece di Luis Diaz al Liverpool: "Stiamo tutti sbavando per lui. Anche se non ha ancora fatto niente di incredibile ancora, mi piace come si è inserito. E' un giocatore davvero veloce ed anche molto intelligente. Pressa tanto e non ha paura mai dei suoi avversari. E' molto bravo nel dribbling, salta tanti giocatori con facilità. E' un giocatore proprio da Liverpool".