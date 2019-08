Ozil e Kolasinac minacciati, Emery: “Non so se giocheranno la prossima gara”

Mesut Ozil e Sead Kolasinac stanno attraversando un momento difficile. I due giocatori dell’Arsenal sono rimasti coinvolti in una guerra tra gang e vivono sotto scorta. Il club londinese è preoccupato per la loro situazione e, per il momento, ha preferito tutelarli escludendoli dalla prima partita in Premier League. Il tecnico Unai Emery ha espresso le sue sensazioni dopo la vittoriosa trasferta contro il Newcastle: “Il club sta gestendo questa situazione. Vogliamo essere disponibili con loro. Saranno disponibili la prossima settimana? Non lo so”. L’incertezza non accenna a diminuire e non si esclude un addio di entrambi i giocatori dall’Arsenal.