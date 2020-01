Ozil, elogio ad Arteta e frecciata a Emery: “Siamo tornati ad essere il vero Arsenal…”

Dopo l’avvio di stagione complicato sotto la guida prima di Unai Emery e poi, per poco, sotto il comando di Freddie Ljungberg, l’Arsenal si è affidato a Mikel Arteta, ex stella Gunners ed ex vice-allenatore di Guardiola al Manchester City.

Un cambio che, dopo un primo impatto, sembra stia iniziando a portare i suoi frutti. Ne è convinto Mesut Ozil, simbolo della rinascita dell’Arsenal. Il trequartista, sparito dai radar ad inizio stagione, ha parlato al Sun della nuova mentalità portata dal neo tecnico.

VECCHI VALORI – “Fondamentalmente, Arteta ha riportato all’Arsenal i vecchi valori della squadra. combattere su ogni pallone, tenere il possesso e comandare nel gioco. Sempre”, ha spiegato Ozil. “Queste sono le cose su cui stiamo lavorando e credo che si veda sul campo quanto stiamo facendo con Arteta. Tutti siamo felici, sorridiamo e abbiamo il piacere di giocare. Credo Arteta sia l’uomo perfetto per questo club. Può mostrarci tutto quello che ha imparato da giocatore e da vice-allenatore. Sa esattamente cosa dirci per farci fare bene. Vedo che ha molta fame di vittorie ma sa anche essere semplice”.