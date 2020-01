Ozil, fedele all’Arsenal: “Resto qui anche la prossima stagione…”

Dopo le recenti parole di elogio nei confronti del nuovo allenatore Mikel Arteta, Mesut Ozil, trequartista dell’Arsenal, ha fatto chiarezza sul proprio futuro; almeno per quanto riguarda questa stagione in corso e la prossima.

Il classe 1988, spesso accostato ad altri club, ultimamente in Turchia, ha parlato a beIn Sports dando per certa la sua permanenza ai Gunners: “Sono molto contento del mio contratto e continuerò qui in questa stagione e nella prossima. Non posso dirti cosa porterà il futuro, sono entusiasta del futuro, ma non so cosa succederà”. Il tedesco, quindi, punta a rimanere all’Arsenal per aiutare il club a risalire la classifica di Premier League. Attualmente i Gunnersi sono al decimo posto con 28 punti all’attivo.