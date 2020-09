Ozil, stoccata al Tottenham: “Se non volessi vincere trofei andrei in maglia Spurs…”

Nel corso di una chiacchierata via social con i fan, Mesut Ozil ha colto al balzo l’occasione per pungere il Tottenham, storica rivale dell’Arsenal. Pochi giri di parole per il tedesco dei Gunners che ad un utente che gli chiedeva cosa avrebbe preferito fare tra ritirarsi e giocare nel club Spurs, ha risposto con una vera e propria stoccata.

Ozil: frecciata al Tottenham

Le parole di Ozil sono subito diventate virali su Twitter e non solo. “Se tu dovessi scegliere cosa fare tra ritirarti o andare a giocare al Tottenham, cosa faresti?”, ha chiesto l’utente Jimmy Chilides al trequartista dell’Arsenal. Pronta la risposta del tedesco: “Beh, se non volessi vincere alcun trofei, dovrei andare con gli Spurs…”.

Vero cuore Gunners per Ozil che, nonostante le tante critiche ricevute negli ultimi anni, ha sempre mostrato grande rispetto e grande affetto per i colori dell’Arsenal, squadra per la squale gioca dal lontano 2013 quando il club inglese lo strappo dal Real Madrid.