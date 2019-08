Paradosso United: squadra vincente, ma all’Old Trafford è contestazione

In casa Manchester United è una domenica dai due volti. Da una parte c’è la soddisfazione per la vittoria alla prima giornata di Premier League, strapazzando sonoramente il Chelsea con un netto 4-0. Dall’altra parte c’è da confrontarsi con la contestazione di alcuni tifosi nei confronti della famiglia Glazer, proprietaria delle quote di maggioranza del club inglese. Questi supporters hanno fatto volare un aereo sopra l’Old Trafford con uno striscione dal contenuto eloquente: “Glazers out”. Insomma, la contestazione non viene meno. Al motivo di questo astio, i debiti accumulati dalla proprietà dal 2005 ad oggi. Le tensioni sono iniziate nel 2010 e durano tutt’ora, come dimostrato dal caso odierno.