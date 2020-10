Pari e spettacolo tra Everton e Liverpool: Calvert-Lewin inchioda Klopp sul 2-2

Era il big match più atteso e non ha deluso le aspettative. L’Everton capoclassifica ha avuto il primo grande esame sul suo cammino dopo quattro turni vittoriosi. Il Liverpool, dal canto suo, era chiamato al riscatto dopo il pesantissimo 7-2 rimediato dall’Aston Villa. Ne è uscito un match davvero emozionante, concluso sul 2-2.

IL MATCH

Il derby di Liverpool vede i Reds sempre avanti e i Toffees pronti a replicare. Al 9′ Mané sblocca il risultato a favore degli uomini di JUrgen Klopp. Sembra un match in discesa, ma il Liverpool perde Van Dijk per un’uscita killer di Pickford che infortuna il difensore olandese costringendolo a uscire dal campo. Una perdita gravissima perché su calcio d’angolo arriva la rete di testa di Keane. Nella ripresa Salah porta nuovamente in vantaggio i Reds, ma all’81’ è il solito Calvert-Lewin a fissare il punteggio sul 2-2.