Passo falso per il Chelsea: il Brighton strappa l’1-1 in rimonta

Anno nuovo, stesse difficoltà per il Chelsea di Frank Lampard. I Blues esprimono un buon calcio, ma non riescono ad avere la meglio sul Brighton, confermando i problemi dell’ultimo periodo. E pensare che sono proprio i campioni dell’Europa League in carica a passare in vantaggio dopo 10 minuti grazie alla rete di Azpilicueta, che in mischia ribatte in rete dopo una prima respinta. Il Chelsea sembra in controllo, ma non riesce a chiudere il match. Nel finale, cresce il Brighton che mette pressione e va al tiro con maggiore frequenza, trovando le risposte prodigiose di Kepa. Il portiere non può nulla sulla rovesciata spettacolare di Jahanbakhsh che fissa il risultato in parità all’84’. Il Chelsea torna a guardare con timore alle sue spalle nella lotta per la zona Champions.