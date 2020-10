Paul Scholes diventa proprietario di un club inglese

L’ex calciatore del Manchester United Paul Scholes ha rilevato il Salford City, secondo la BBC. L’ex centrocampista è diventato l’allenatore ad interim della squadra in seguito alle dimissioni del precedente mentore Graham Alexander. Allo stesso tempo, Scholes è comproprietario del club. Il Salford City milita in Football League Two, la quarta divisione inglese, dove dopo cinque turni è quinto in classifica con 9 punti. Insieme a Scholes, Salford City è di proprietà di altri illustri ex calciatori dell’accademia del Manchester United: Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary e Phil Neville, così come David Beckham, che ha acquisito una partecipazione nel club lo scorso gennaio. Allo stesso tempo, il principale proprietario del club con il 40% delle azioni rimane il miliardario singaporiano Peter Lim, che possiede anche il Valencia.