Pauleta sicuro: “Cristiano Ronaldo farà più gol di Kane e Lukaku in Premier”

L'ex calciatore portoghese sulla nuova avventura di CR7 in Inghilterra

Pauleta, ex attaccante del Portogallo ed ex compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo, ha parlato del ritorno a Manchester del cinque volte Pallone d'Oro. Come riportato da A Bola che cita ESPN, secondo il portoghese CR7 farà molto bene in Premier League. Sicuramente meglio di altri due bomber come Kane e Lukaku.