Paura infortuni alla ripresa della Premier: il Chelsea chiede 9 cambi a gara

La Premier League sembra sempre più vicina alla ripresa. In questo modo il campionato inglese potrà essere completato, assegnando il titolo, i posti in Europa e le retrocessioni. Tuttavia la ripartenza spaventa le squadre perché, dato il lungo stop, c’è un forte rischio di eventuali infortuni muscolari. Di conseguenza non mancano proteste e proposte. L’ultimo suggerimento viene dal Chelsea: i Blues vorrebbero aumentare ulteriormente il numero di sostituzioni a gara, peraltro già esteso da tre a cinque. I londinesi vorrebbero che i cambi fossero addirittura nove. Un numero decisamente elevato. Nelle prossime settimane la proposta verrà discussa con gli altri club, ma prima di ottenere il via libera servirà il permesso della IFAB. Lo riporta il Daily Mail.