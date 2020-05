Pazza idea della Premier League: finire la stagione… in Australia

La Premier League potrebbe concludere la propria stagione in Australia. Questa l’ultima indiscrezione che viene riporta dal Sun e, in modo particolare, dall’agente inglese Gary Williams, che ha proposto di organizzare il resto della stagione a Perth.

Parlando al tabloid britannico, l’uomo ha spiegato: “Ho avuto discussioni con i club della Premier League e a loro piace l’idea di giocare in Australia. Ho anche parlato con funzionari governativi e sono entusiasti. Ne stiamo parlando di nuovo questa settimana. Tutti sarebbero al sicuro qui. Il governo ha revocato molte restrizioni. Possiamo radunarci e stare seduti in gruppi di dieci, possiamo passeggiare e le spiagge sono aperte. Abbiamo avuto quattro nuovi casi negli ultimi dieci giorni. Perth è la città più isolata del mondo”. E in effetti i dati della città australiana sono decisamente migliori di quelli inglesi e la stessa Perth può vantare quattro grandi sedi sportive che potrebbero proprio fare al caso della Premeri League: l’Optus Stadium (65.000 posti di capacità), il Perth Oval (20.500), il campo da cricket WACA (24.500) e la Joondalup Arena (16.000).