Pépé ammette: “Scelto l’Arsenal su consiglio della famiglia e dei miei agenti…”

Poteva essere un calciatore del Napoli, ma alla fine l’esterno offensivo Nicolas Pépé ha scelto di trasferirsi dal Lille all’Arsenal. Un grande colpo da parte dei Gunners che andranno a comporre un reparto avanzato di assoluto livello, considerando i già presenti Aubameyang e Lacazette su tutti.

Il calciatore ivoriano, classe ’95, ha parlato al canale ufficiale del club inglese spiegando la sua decisione di trasferirsi in Premier League: “Essere qui è davvero emozionante perché non è stato facile. Ho fatto tanta strada, lottato a lungo e firmare per un grande club è una grossa ricompensa”, ha detto Pépé. “Ho scelto l’Arsenal su invito della mia famiglia e dei miei agenti, abbiamo discusso a lungo di questa scelta. Ero in Coppa d’Africa, ne abbiamo parlato prima e dopo. Era importante per me prendere la scelta corretta e sono convinto che l’Arsenal lo sia. Qui ci sono tanti campioni come Ozil, Aubameyang e Lacazette. Quando ero al Lille guardavo spesso le loro partite”.