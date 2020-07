Perde scommessa su Lingard all’ultimo secondo ma gli viene pagata lo stesso: tifoso dona vincita al movimento Black Lives Matter

Scommettere 3.3 sterline sui zero gol e zero assist in Premier League di Jesse Lingard e… perdere 135 sterline all’ultimo secondo dell’ultima partita del campionato. Impossibile? Invece no. Il fatto è accaduto davvero e come spiega anche il diretto interessato, nonostante la delusione, il tutto si è concluso con una grande gesto di solidarietà.

La donazione al Black Lives Matter

Tale Antony Johnson, tifoso e appassionato di calcio inglese, aveva deciso di scommettere poco più di 3 sterline sul risultato negativo della stagione dell’attaccante del Manchester United Jesse Lingard. 0 assist e 0 gol in stagione. Fino agli ultimi istanti dell’ultima partita di Premier League sembrava avere in tasca il successo, fino a quando il mister dei Red Devils non ha deciso di mandare in campo il giocatore che, complice l’errore del portiere rivale del Leicester Schmeichel, ha segnato al 98esimo il suo unico gol stagionale a 30 secondi dalla fine dell’intera annata.

Un fatto che, come mostrano i messaggi social del tifoso, ha fatto presto il giro del web tanto da portare la nota casa di scommesse Paddy Power a pagare comunque la giocata del tifoso. Il fan, dal canto suo, però, non ha accettato i soldi e ha deciso di donare le sue 135 sterline al movimento Black Lives Matter. Un gesto di solidarietà incredibile che è andato oltre la delusione della scommessa persa.

Lo stesso signor Antony Johnson ha poi scherzato proprio su Lingard scrivendo: “Non ho mai dubitato di te…”.

INCIDENTE PICCANTE ALLA MOGLIE DI UN CALCIATORE