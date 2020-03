Petit attacca Ndombele: “Sembra ingrassato, capisco le critiche di Mourinho”

Tanguy Ndombele è arrivato al Tottenham in estate con altissime aspettative. I tifosi immaginavano grandi giocate da parte dell’ex Lione che invece non sembra aver giustificato sufficientemente l’investimento notevole fatto dagli Spurs, il più caro della loro storia. A criticare il francese ci ha pensato anche un illustre connazionale: Emmanuel Petit. L’ex Arsenal, campione del mondo nel 1998, ha commentato il momento difficile di Ndombele ai microfoni del Sun: “È in sovrappeso? Mi dà quell’impressione, anche se il suo linguaggio del corpo non lo aiuta. Deve migliorare fisicamente. Ha qualità ma concordo con Mourinho sul fatto che Ndombele potrebbe fare molto di più. Quando è molto motivato, in forma e pronto, con la sua mente e il suo corpo, e quando ha l’ambizione di esibirsi bene, diventa un grande giocatore.”

LINGUA – Petit attacca Ndombele anche sul problema riguardante la difficoltà comunicativa con i compagni: “Non puoi essere un giocatore straniero che non parla la stessa lingua perché la comunicazione nello spogliatoio e sul campo è così importante.”