Piccolo tifoso fa i compiti e scrive lettera a De Bruyne: il Manchester City risponde e condivide

Fare i compiti prendendo esempio Kevin De Bruyne. Succede al piccolo Alexander, giovane tifoso evidentemente del Manchester City, che doveva scrivere un piccolo tema o lettera come compito di scuola. Sua cugina ha deciso di rendere pubblico il suo operato e mai avrebbe pensato di ricevere risposta dai diretti interessati.

La lettera del tifoso per De Bruyne

“Caro Kevin de Bruyne! Ti scrivo per dirti che penso che tu sia fantastico. Perché hai il miglior tiro del mondo, sei perfetto anche calciando i rigori e non sbagli mai nei passaggi”, si legge nella curiosa lettera del bambino. “Penso anche che tu abbia i capelli molto fighi. Credo tu sia un buon padre e spero che tu rimanga al Manchester City per sempre”, ha scritto Alexander. Il messaggio, pubblicato su Twitter dalla cugina del ragazzo ha ricevuto immediata risposta dal Manchester City che ha condiviso sul proprio profilo la lettera e ha commentato riferendosi al 4-0 rifilato al Liverpool: “Brillante! Siamo sicuri che Pep Guardiola la pensi proprio come te dopo la gara dell’altra notte”.

